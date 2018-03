GRÁTIS: Baile Charme homenageia mulheres

Os charmeiros já têm dia e local para dançar e homenagear as mulheres. Domingo, 11/03, a partir das 17h, no Shopping Jardim Guadalupe acontece o 3º Baile Charme do Rio de Janeiro que fará uma homenagem especial a todas as divas no mês delas. Com entrada gratuita o baile acontece no estacionamento do shopping e na sexta, dia 09, haverá um aulão gratuito de charme, com o instrutor Marcos Azevedo, das 17h às 19h, para quem quiser aprender aqueles passinhos!

– Vai ser perfeito! A gente aprende na sexta e dança sem parar, colocando em prática no domingo, durante o baile. Um arraso! – vibra Regina Célia Santos

SERVIÇO

Baile Charme – Domingo, 11/03, 17h

Aula grátis – Sexta. 09/03, 17h

33Shoping Jardim Guadalupe – Av. Brasil 22.155. Guadalupe

Dieta da Sopa - saiba aqui como...