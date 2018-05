Baile diverte Portadores de Necessidades Especiais

No Baile de Dança Inclusiva, domingo, 20 de maio, no Sport Club Mackenzie, Méier, os convidados especiais vão homenagear as mães, com várias apresentações e entrada franca, a partir das 15h.

Buscando confraternizar portadores de necessidades especiais e seus familiares, além de sensibilizar a sociedade a festa é organizada mensalmente pelo professor de dança Diogo Ribas e pela Pediatra Jussara Costa, que pretendem promover inclusão e diversão.

– E sempre é um ambiente alegre, descontraído, agradável e familiar para pessoas com Síndrome de Down e outras necessidades especiais. Para a tarde ficar mais gostosa também promovemos um grande lanche colaborativo e por isso pedimos que os convidados ajudem com pratos de salgados ou doces – explica o mestre de dança Ribas.

Lembrando que o encontro visa conscientizar sobre o direito do cidadão, respeito e igualdade para todos a Dra. Jussara costa conta que participam do baile cadeirantes, autistas, deficientes visuais e outros, “proporcionando alegria, apoio cultura e diversão aos amigos especiais familiares e convidados” – conclui a pediatra.

SERVIÇO

BAILE DE DANÇA INCLUSIVA, DOMINGO, 20 de maio, a partir das 15h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Entrada Franca –

A organização pede colaboração para o lanche

Dieta de 21 dias