“Baixa Terapia”, com Antônio Fagundes, volta ao Rio de Janeiro.

Com diálogos ácidos e por vezes contraditórios, a comédia está nesse final de semana no Teatro Clara Nunes no shopping da Gávea.

Para Antônio Fagundes, o sucesso da comédia rasgada com final surpreendente, como define, reside nos temas universais, presentes em quase todas as relações e no exercício teatral muito interessante. “São seis atores em cena o tempo todo, em uma coreografia fascinante. A comédia é extremamente engraçada. Tópicos universais, levantados por três casais de idades e modelos diferentes de casamento. E a proposta, de eles irem à sessão de terapia em que o psicanalista não aparece”, explica.

Dos 57 anos de carreira, o ator nunca parou de fazer teatro, mesmo quando tinha contrato com TV, onde constava que só gravaria nas folgas dos palcos. “, declara ele.

No elenco os atores Antônio Fagundes, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Fábio Espósito e Guilherme Magon.