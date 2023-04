Balada Mix CABARET vai levar luxo e diversão ao Vumbora

Uma noite elegante, luxuosa, cheia de diversão e para todos os gostos! É o que promete a véspera de feriado, dia 20, no Vumbora, dentro do Mackenzie, com a festa Balada Mix CABARET ‘A Dama de Preto’.

Com decorações que vão lembrar os jogos, cores e adereços de um cabaré, a animação vai ser comandada pelos DJ´s Claudio Costa e Artur Souza apresentando todos os ritmos. Para o produtor da festa, o Vumbora Bar é um local perfeito para o evento e o Mackenzie tem uma forte tradição. Além disso, Pedrinho Fernandes tem convocado seu público para ir à caráter ao evento e vai eleger a Dama de Preto na quinta. E elas estão ansiosas.

– Minha roupa já está preparada! Este evento do Pedrinho chama muita atenção pelas cores, pela animação e pela decoração! As mulheres vão sempre muito bem vestidas com as cores prata, vermelho, preto e inclusive alguns homens de terno, muito bem alinhados – observa Aparecida Ferreira.