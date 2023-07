Balada MIX vai apresentar ritmos diversos e promover alegria no Vumbora Bar 

Uma festa que vai relembrar hits do passado e do presente marcantes, neste sábado, está deixando os fãs ansiosos. Com dois DJ´s, o aniversário de um conhecido produtor e num ambiente elogiado pelo público, a noite vai ser especial.

A Balada MIX, sábado, dia 22, no Vumbora Bar, dentro do Mackenzie, vai ser comandada pelo DJ Claudio Costa “O Crau” e pelo DJ Sérgio França com estilos variados e empolgantes, tocando exatamente o que o público espera ouvir para dançar e cantar.

– Nós curtimos demais as festas do Pedrinho Fernandes e principalmente aqui no Vumbora, que tem uma programação super variada e comemorando o aniversário dele. A Balada Mix é super divertida principalmente por podemos curtir e dançar todos os estilos aqui no Mackenzie – comenta Carlos Neumann com sua esposa Betty sempre presentes nos eventos do Vumbora.

E outro destaque da festa, como lembrou o Carlos, é a comemoração do aniversário do produtor Pedrinho. Conhecido pelos eventos marcantes e por conquistar vários amigos que lotam seus eventos, o produtor está mais do que animado com a comemoração, “fico muito feliz, porém, mais ainda com a confirmação da presença de vários amigos. Vai ser uma grande comemoração junto com outros aniversariantes, espero todos, venham curtir uma noite espetacular” – convida Fernandes.

SERVIÇO – Balada Mix– Flashback e outros ritmos, Sábado, 22.07, a partir das 19h. VUMBORA BAR/Sport Club MACKENZIE-Rua Dias da Cruz 561, Méier. Ingresso a partir de R$25,00 – INFORMAÇÕES e INGRESSOS 98358-2725