Bambas agitam feijoada do trabalhador no Barril 8000

Um encontro de artistas do samba, farta feijoada, em ambiente climatizado e Chopp por preço especial no feriado de 01 maio. É assim que todos vão poder curtir a ‘Feijoada do Trabalhador’, no Barril 8000 Méier, provando delícias, cantando e dançando com várias atrações.

– É mais um encontro para valorizar o samba e para reunir gente bonita que quer sambar e se divertir em ambiente confortável, familiar e fazendo novas amizades – explica o produtor do evento Pedrinho Fernandes.

Com shows de do grupo Barraco de Pau, Jorgynho Chinna e Wagner Gordo o público vai sambar ao som de sucessos de Zeca Pagodinho, João Nogueira, Almir Guineto, Xande de Pilares, Leci Brandão e uma homenagem a Dona Ivone Lara. Famílias vão provar uma feijoada completa, por preço único e passar uma tarde incrível.

SERVIÇO

Feijoada do Trabalhador com: Grupo Barraco de Pau, Jorgynho Chinna e Wagner Gordo – Terça 01/05, a partir das 14h – BARRIL 8000, Méier– Rua Adolfo Bergamini, 371. Tel: 3647-2126. Informações – 98008 4259 (whatsapp). Almoço+shows: R$30,00 / Chopp por R$4,00

