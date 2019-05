BANDA AMIGOS DA BARRA APRESENTA: Serjão Loroza Enredo Do Carnaval 2020

O Carnaval Já chegou pra Banda Amigos Da Barra. Uma das figuras mais emblemáticas da nossa música, Sergio Loroza será apresentado oficialmente como enredo do Carnaval 2020 da Banda.

Loroza é a cara do Rio e tudo haver com carnaval, – e nós estamos saindo na frente, a Banda dá o ponta pé inicial para os festejos de Momo ainda ano que vem.

Nas atrações: Sérjão Loroza, Ana Cléo, Bloco Chove Na Barra e Samba Do Andrezão e o DJ Daniel Popó.

Ator, cantor e compositor, Serjão Loroza uma dos artistas mais emblemáticos da nossa música, do Soul, samba, funk a MPB, será apresentado como enredo do carnaval de 2020, da Banda Amigos Da Barra “da Tijuca”, neste domingo/26, no mais estilo do multifacetado artista, com show do Bloco Chove Na Barra, do Samba Do Andrezão, da cantora de Samba Funk, soul e pagode Ana Cléo, regado a um cozidão, sob a tutela do Top Chef Thiago Castro, no Salão do Brisa Barra Hotel. Claro que Loroza também vai cantar!

O carnaval da “BAB” (Banda Amigos Da Barra) já dá seu ponta pé para os esquentas, que acontecerão pela orla, entre outros lugares, com eventos mensais, até o dia 09 de fevereiro/2020, quando desfilará pela Lúcio costa, como já virou tradição.

Serjão, que sempre transitou pelos mais diversos gêneros da música brasileira, a MPB, samba, soul, funk, entre outros ritmos era apenas mais um menino do subúrbio carioca. E diante deste “neguinho de Madureira” – como ele mesmo diz: “James Brown, Gerson King Combo e Tony Tornado, dançando, de uma maneira totalmente nova. Aquilo para mim era algo impressionante, em primeiro lugar pela dança, depois, comecei a me envolver com o som”. Declara o homenageado.

São nestas referências que Serjão Loroza cria suas raízes e transforma em fonte de inspiração para sua carreira e se firma como um intérprete, que canta de marchinhas de carnaval, a clássicos da MPB, além da musica pop mundial.

Loroza ficou mais conhecido do grande público em razão do personagem Figueirinha, da série de televisão A Diarista. Foi um dos 14 participantes do quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão e cativou o público pelo seu desempenho e desenvolvimento na dança. Ambos os programas da Rede Globo. Na mesma emissora atuou na novela Senhora do Destino, A Grande Familia, As Brasileiras, As Cariocas, Zorra Total, Malhação entre outros. O cantor também participou da formação inicial do bloco carioca Monobloco, de inúmeros programas de televisão, como recentemente na série do Multishow “Vai que cola”.

Precisamos de mais referências e razão do por que, esse carioca cheio de ginga recebe esta homenagem?

Nos shows, o Bloco Chove na Barra, que surgiu no meio de 2018 quando os amigos Lucas de Mendonça, Fábio Viegas e Rossano Marques – moradores da Barra da Tijuca – se uniram em busca de um “lindo e louco sonho de Carnaval”. Após buscar oficinas de percussão para participarem na região, perceberam que não existia nenhuma e que todas as que haviam sido extintas por falta de apoio ou de público. Entusiasmados, resolveram então montar uma própria. Executivos de diversos ramos, eles sentiram que precisavam de mais alguém para enfrentar o desafio. Então eles convocaram o Nando Ferreira – músico e amigo de outros carnavais- para integrar o time, atuar como Mestre de Bateria e ajudar o sonho a se tornar real.

O estilo musical aposta na mistura de ritmos brasileiros com o som produzido pelo DJ Lucão, um dos fundadores do bloco. Segundo ele e o Nando Ferreira, a ideia da mistura abriu um leque de opções amplo para a produção de arranjos musicais. “Por exemplo, a gente pode pegar uma música do Drake e colocar uma batida da Bahia e por trás da ideia da música vem a brincadeira, a diversão, que é a nossa cara” – explica o Mestre de Bateria.

No repertório, espera-se de tudo um pouco, apenas uma regra, animação e boa música.

Ana Cléo, conhecida por milhares de cariocas que usam os transportes coletivos, como trens, barcas e metrôs, onde se apresenta cantando de segunda a sábado. Com uma voz pra lá de afinada, ganha a vida nesse vai e vem dos coletivos durante o dia e a noite nos bares e casas de shows. O seu som? O som das ruas, da black music e do samba funk. Cléo que esta em estúdio gravando seu primeiro EP, declara que a música não tem limite, não tem dono, é de todo mundo, – e é isso que ela mostra, arrebatando milhares de pessoas cantando “É o som do preto, do favelado, mas quando toca, ninguém fica parado”, ou mesmo “Olhos Coloridos” ou ainda “As Rosas Não Falam”, de Cartola ou o samba funk de Seu Jorge e Tim Maia.

A tarde contará ainda com o Samba Do Andrezão e o Dj Daniel Popó, com todos os ritmos, de popnejo ao pagodão da Bahia, pois a Banda Amigos Da Barra é isso, um festival de ritmos, de alegria, onde todos são bem vindos!

Menores de 16 anos só com os responsáveis. É obrigatório apresentação de documentos. A venda dos ingressos apenas no local, pelo celular (21) 96919-0000. O ingresso dá direito a buffet de cozido com acompanhamento, bebidas a parte.

