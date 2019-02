BANDA AMIGOS DA BARRA & AROUCA BARRA CLUBE

Feijoada dos Amigos da Barra “Da Tijuca”

YARA VELLASCO (FURACÃO SERTANEJO) – RENATO DA ROCINHA

Posse Da Madrinha Monique Monteiro

Posse Do Muso Lucas Figueredo

Dia 10/02 (Domingo)

Já é carnaval a muito tempo na Barra Da Tijuca. Tudo porque a Banda Amigos Da Barra da Tijuca, desde novembro vem fazendo seus ensaios no posto 05, lotando o local de foliões pré-carnavalescos, com muita animação, roda de samba, pagode, sertanejo, funk e até rap.

No dia 10, uma semana antes da banda passar pela Av. Lúcio Costa, num mega trio, vai acontecer a “FEIJOADA OFICIAL AMIGOS DA BARRA”, no Arouca Barra Clube, a partir das 13 horas.

Com a proposta da nossa diversidade cultural, num verdadeiro carnaval de ritmos, a BAM foi o primeiro bloco no Rio de Janeiro, a juntar o Samba com o Sertanejo, o Pop com Bateria De Escola De Samba, uma Banda De Sopro com o Funk. Uma verdadeira festa de sons.

No Arouca, quem ditará o som é o Furacão Yara Vellasco, com muito popnejo, arrocha e axé. Tem ainda o samba de Renato Da Rocinha, músico nascido numa das maiores comunidades do mundo e das mais conhecidas. As pick up’s fica por conta do residente do bloco, Daniel Popó.

A campista que se criou em Salvador Yara Vellasco é realmente um furação. Dona de uma beleza que chama atenção pra quem está nas pistas, palcos e ruas, lota de gente as casas que se apresenta. Atualmente sua música atual de trabalho, “Bumbum Que Treme” é uma das mais tocadas nas rádios cariocas e pelo país afora.

“As pessoas começaram a me rotular de furacão, pois já chego chegando, com música pra levantar a galera de vez e fazer da noite uma daquelas, tipo, inesquecível. As maiorias dos meus shows acontecem por causa de outro que fiz, gostaram e foram atrás pra pegar meu contato, seja após o show ou nas minhas redes sociais”. Conta à beldade.

Representante da nova geração do sertanejo, seu talento já a faz ser comparada com Marília Mendonça, Naiara Azevedo, e as duplas Simone e Simaria, e Maiara e Maraísa.

A cantora acumula milhares de visualizações no YouTube com seus hits “Porta-Retrato”, “Bumbum Tremendo” e “Aceita”. A proposta musical de Yara é diferenciada e não se atém ao sertanejo apenas, mas flerta com o funk carioca, o reggaeton, a música baiana e até mesmo com toques de música oriental indiana.

No repertório da feijoada, as canções próprias já mencionadas, além de sucessos das empoderadas do sertanejo, do axé, do brega e até do funk. Os cantores referências também não são esquecidos. Claro que um medley de funk não falta no set liste do Furacão.

Renato da Rocinha, músico nascido e criado na Rocinha é compositor e dono de uma voz que nos remete aos áureos tempos de antigos e inesquecíveis intérpretes desse gênero. Se apaixonou pelo samba muito cedo, ainda criança. Aos seis anos de idade já frequentava as rodas de samba e pagodes da cidade levado por seu pai, também sambista e idealizador das tradicionais rodas de samba da Rocinha.

Esta paixão, que foi se transformando com o tempo e com sua vivência entre os bambas do samba carioca, resultou em seu primeiro CD “Qualquer lugar”, selecionado para indicação ao Prêmio da Música Brasileira de 2011 em duas categorias: melhor álbum de Samba e melhor cantor.

No repertório, canções próprias e de bambas como Arlindo, Sombrinha, entre muitos outros, com pérolas do samba, numa releitura ao seu tempo e voz.

A feijoada vai contar com uma presença da corte do carnaval carioca de 2019, com suas musas e musos, com a rainha da banda e ainda com a grande homenageada deste ano, Adele Fátima, mulher que nas décadas de 70,80 e 90 foi referência não só no Brasil, mas no mundo, por sua beleza e por levar o carnaval aos quatro cantos do mundo.

Amigo de Adele, Xande De Pilares é o autor do samba da Banda deste ano.

O Bloco Banda Amigos Da Barra, sob direção do empresário Fábio Campos foi criado há três anos em parceria com o jornalista e publicitário Marcelo Haidar.

O bloco trás o pensamento sustentável, de que estamos aqui para abraçar uns aos outros, que nada pode ser deixado para traz, tudo deve ser reutilizado. Prega a valorização da cultura musical brasileira, reza pela diversão com conscientização social.

O valor da entrada é de R$ 39, com direito a feijoada à vontade, além de caipirinha e cerveja em dose dupla (a parte do valor da entrada).

As portas abrirão às 12 horas e o evento será encerrado as 20. Menores de idade só acompanhados pelo responsável legal.

Em pleno verão e sempre 15 dias antes do carnaval, o clima de descontração invade a praia da Barra, com uma diversidade de ritmos, um carnaval musical, com sertanejo, samba, rock, bateria de escola de samba e o funk, é claro, mais carioca impossível! #BandaAmigosDaBarra.

SERVIÇO:

Feijoada Da Banda Amigos Da Barra

Atrações:

– Yara Vellasco

– Renato Da Rocinha

– Dj Daniel Popó

* Dia: – 09 de fevereiro – domingo

* Local: – Arouca Barra Clube – Av. Das Américas, 2.300 A – Condomínio Barra Da Tijuca – Barra Da Tijuca/Rio de Janeiro – 21 2431-4715

* Horário: – A partir das 13 horas / Até às 19hs

* Valor: – R$ 50 Antecipado / R$ 60 Na hora (Feijoada + Shows)

* Vendas: – No Arouca (Secretaria do clube)

– Barra Brisa Hotel – Av. Lúcio Costa, 5.700/Barra

– Pelo Telefone: (21) 96947-0018

* F Etária: – Menores de 18 anos só com os responsáveis

* Info: – (21) 96947-0018