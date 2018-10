Banda ANJOS DA NOITE leva festa dançante ao Mackenzie

Uma noite dançante, sábado, 06 de outubro, no ritmo de Michael Jackson, RPM, Maddona, Village People, Lady Gaga, Black Eyed Peas e muitos outros, é o que promete a Banda ANJOS DA NOITE fazendo o público delirar num mega show. Com cantores talentosos, banda competente, dançarinas e dançarinos que impressionam a plateia, a banda é reconhecida como uma das que mais agita a noite carioca e já esteve junto no palco com Paulo Ricardo, Blitz e Páralamas. Segundo um dos cantores, o objetivo principal é a diversão

– Por isso o tema da noite é “Let´s Dance”. Gostamos de interagir com o público, vendo todos dançando e cantando os sucessos para que se divirtam do início ao fim – lembra Marcão, também empresário da Anjos da Noite

SERVIÇO

Banda ANJOS DA NOITE,– sábado, 06/10, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Informações: 2238-6363 | 96513-3329 (WhatsApp).

Compre ON LINE: https://www.guicheweb.com.br/ingressos/9167 – Ingressos a partir de R$ 20,00