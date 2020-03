Banda Beleza Pura em bate papo exclusivo com o Oba! 1

A banda pernambucana – eles são de Recife – Beleza Pura, já tem 15 anos de estrada e hoje faz uma média de 20 shows por mês.

Eles se destacaram como promessa do carnaval 2020, com muito talento e carisma, conquistaram o país e hoje batem um papo exclusivo conosco do Oba! Notícias.

Você sabia que os meninos já fizeram parceria com grandes nomes do cenário musical brasileiro? como por exemplo com Léo Santana e Thiaguinho. Além disso, eles foram convidados para abrir o Olinda Beer, um dos maiores festivais brasileiros que contou com a presença de grandes nomes da música, como por exemplo Banda Eva, Bell Marques, Wesley Safadão, Léo Santana, Thiaguinho, entre outros.

Semana passada, o trio formado por Juninho, Arthur dos Anjos lançou uma musica que já é sucesso nos canais de streaming, a música que se chama Joga a Raba e você pode ouvi-la em todas as plataformas, que no youtube conta com 374 views mas se engana que pensa que é só isso, o album deles lançado no começo do ano conta com 22 mil views na mesma plataforma.

Capa do single Joga a Raba do trio Beleza Pura – Foto: Divulgação

Ouça a musica aqui.

Confira aqui embaixo o bate papo exclusivo com a banda Beleza Pura

Oba!: Vocês fizeram muito sucesso no carnaval deste ano. Como tem sido o trabalho após garantir hits do Carnaval?

Beleza Pura: Sim, a demanda de shows foram muito intensas durante todo o mês de fevereiro. Agora estamos focados em novos hits, e alguns projetos para que o trabalho dê continuidade na mesma proporção que está acontecendo.

Oba!: como estão lidando com o coronavírus? Houve shows adiados?

BP: Diante do avanço do Corona Vírus, a atitude mais responsável a ser tomada tem sido o cancelamento temporário de shows, tanto para os contratantes, como para nós. Precisamos ficar em casa para nossa proteção, e a proteção do próximo.

Banda Beleza Pura e sua equipe

O trio e sua equipe – Foto: Divulgação / Instagram

Oba!: Vocês têm parcerias com inúmeros cantores, fale um pouco sobre esse trabalho de feat e como escolhem os parceiros?

BP: Sim, parcerias são sempre uma satisfação. A mistura das artes revigora os dois lados, novas ideias surgem, e daí saem os novos hits. Não costumamos fazer uma seleção para escolha de uma parceria. As coisas fluem naturalmente, mas na maioria das vezes as parcerias são feitas com artistas que temos como referência em nossa jornada. Em outros casos, nós somos os convidados.

Oba!: Muita gente conheceu a banda neste ano, mas vocês estão juntos há muitos anos, conte um pouco da história.

BP: Estamos muito felizes com o alcance do nosso trabalho este ano, e acreditamos que muitas coisas boas virão nos próximos meses. Banda Beleza Pura é da cidade de Recife/PE com 17 anos no cenário da música, sendo esta formação atual ha 4 anos.

Oba!: Quais os projetos do futuro?

BP: A gente não costuma fazer uma programação anual certa. Nossas ideias e projetos sempre vieram dos momentos mais inesperados, então vamos trabalhando de acordo com o tempo e as oportunidades do momento. Mas sempre focando na inovação e no alcance cada vez maior.

Acompanhe o trabalho do trio nas redes sociais e canais de streaming: Instagram, Spotify, Youtube, entre outros.