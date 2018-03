Banda ‘Conde do Forró’ e ‘Deó’ esquentam Mackenzie

Arrastando o pé, curtindo e apaixonado o público vai dançar sábado, 17/03, no Sport Club Mackenzie, do Méier (2269-0082), ao som da banda CONDE DO FORRÓ e do cantor Deó, no FORROZÃO DO LOURO, com promoção para leitores do POVO!

Em apenas quatro anos de trabalho a dupla Joyce e David, da Conde do Forró, já é sucesso nacional com seu estilo romântico, em músicas autorais e para a cantora o público se identifica.

– É porque falamos de amor, traição e paixão! Cantamos a realidade da vida das pessoas. Então nossos fãs sentem a sinceridade de nosso trabalho como na música ‘Chorei No Chão’ – explica Joyce Tainá

Durante a festa vai sobrar diversão com o forró raiz, arretado e irreverente do cantor DEÓ. Apresentando canções como “Faz mais Painho”, “O Gemidinho” e “Molhadinha de suor” em que canta, ‘Eu quero ver seu corpinho balançando, em minha frente rebolando me chamando pra dançar’, DEÓ vai alegrar a noite de Forrozão no Mackenzie!

OS 10 PRIMEIROS, COM ESTA PUBLICAÇÃO, GANHAM CADA, UM INGRESSO

SERVIÇO

Banda CONDE DO FORRÓ e DEÓ – Sábado, 17/03, a partir das 22h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 / whatsapp: 98187-4476 – Ingresso: R$20,00 antecipado, na hora R$30,00.

