Banda D1G1T4L leva Synthpop ao Brooks Pub Méier

De volta aos anos 80 e 90 a Banda D1G1T4L, apresenta sexta, 23, um repertório para dançar sem parar no Brooks Pub do Méier. Em ambiente de Pub Irlandês, drinks surpreendentes e decoração com estilo e imagens de artistas do Rock de todos os tempos, o novo bar tem atraído um público fiel.

– Nossa estamos adorando! Venho sempre porque é um ambiente maravilhoso, casa linda, refrigerada e aqui a gente escuta bandas tocando desde Beatles, Pearl Jam, AC/DC, Bon Jovi até Elvis, que sou fâ – vibra Luciana Oliveira.

Nesta sexta a D1G1T4L vai tocar o conhecido Synthpop, apresentando músicas de A-Ha, Duran Duran, Oingo Boingo, Information Society, INXS, Erasure e mais.

SERVIÇO

Banda D1G1T4L – Sexta, 23/02, 19h, show a partir das 22h

Brooks Pub Méier – Rua Barão de São Borja, 11 Méier.

Ingresso: R$ 10,00

