Banda do Mackenzie desfila sábado de carnaval

Mais antiga e tradicional do Méier a ‘Banda do Mackenzie’ desfila no sábado de carnaval, 10 de fevereiro homenageando um antigo e ativo morador da região. A partir das 13h o público concentra-se no estacionamento do clube, na Rua Dias da Cruz 561 e serão oferecidos petiscos, bebidas além da venda do Abadá.

– Vamos homenagear o ex-vereador S. Ferraz que mesmo antes de ser político, preocupava-se com os problemas do Méier, buscava resolver e desde o início do bloco já nos ajudava, por isso o enredo “S. Ferraz, não promete faz” – explica o presidente da Banda Eugênio Bastos.

Animada pela bateria do Mestre Andrinho, com a presença da Rainha Nayana Costa e da princesa Rosi Silva a BANDA do MACKENZIE reúne, além de sócios do clube, moradores do Grande Méier, muitas famílias e foliões que desfilam desde sua fundação em 1980.

Saindo do clube às 17h, a banda desfila pela Rua Dias da Cruz, seguindo até a esquina da Rua Magalhães Couto e retorna ao Sport Club Mackenzie.

SERVIÇO

Desfile da BANDA DO MACKENZIE – Sábado, 10/02, a partir das 13h – Rua Dias da Cruz, 561 – Tel: 2269-0082. Camisa da banda: R$ 10,00

Dieta da Sopa - saiba aqui como...