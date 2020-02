BANDA DO MACKENZIE vai homenagear Beth Carvalho no Sábado de Carnaval

Desde cedo os foliões vão se concentrar no estacionamento do Mackenzie, sábado, 22/02, por vários motivos, mas para eles o principal é a união pela BANDA DO MACKENZIE, “O maior motivo de estarmos juntos há tantos anos é a amizade. Todos têm muito valor e unem-se para se divertir. São crianças, jovens, adultos, idosos numa grande felicidade” – explica a diretora Vera Garcia

E com este sentimento a BANDA DO MACKENZIE homenageia BETH CARVALHO, em seu enredo “Por onde for serei seu fã”, promovendo o desfile gratuitamente para centenas de foliões. A partir das 13h todos vão confraternizar, com a Rainha, Princesas, musas e integrantes da banda. Há 40 anos a agremiação desfila pela Rua Dias da Cruz, a partir das 17h, recebendo todos, sem distinção.

– Esse é o nosso maior orgulho. A BANDA DO MACKENZIE une todas as famílias, somos a agremiação mais antiga do Méier e não cobramos para quem quiser brincar conosco. Apenas disponibilizamos venda da camisa, dos churrasquinhos e cervejas no sábado, para apoiar esta iniciativa a manter vivo o carnaval de rua do Méier – ressalta o Presidente da Banda e do Sport Club Mackenzie, Eugênio Bastos.

BANDA DO MACKENZIE – Sábado, 22/02, a partir das 13h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082