Na próxima quinta-feira, dia 21/11, às 19h, no Brooks Pub do Recreio, a Banda Luz de Gaia, a revelação do reggae nacional, lançará o EP “Luz Atrai Luz”.

Nesse mesmo dia, também será lançado o clipe da música autoral “O Sol Já Não Brilha”, que conta com a participação do ator global Gabriel Fuentes.

Formada na cidade do em 2015, a Banda Luz de Gaia chegou com a proposta de apresentar um som diferenciado dentro do estilo Pop Reggae e, hoje, faz parte da Warner Chappell Music.

Com influências nacionais como Melim, Charlie Brown Jr., Natiruts e Cidade Negra, a Banda Luz de Gaia se utiliza de reggae, rock e pop, misturando essas sonoridades nas músicas autorais. As letras da banda são diversificadas, algumas engajadas em questões sociais e românticas, e ainda há espaço para leves reivindicações.

O EP “Luz atrai Luz” conta com mais três músicas autorais além da que intitula o álbum: “O Sol Já Não Brilha”, “Brinda” e “Só Podia Ser Você”, essa última já lançada em todas as plataformas digitais.

A canção “O Sol Já Não Brilha” trata de dois temas tão debatidos hoje em dia: dependência emocional e violência doméstica. Composta por Denna Campos (vocalista da Luz de Gaia), em parceria com Jorge Sancof (guitarrista da Banda Eva), ” O Sol Já Não Brilha” reflete sobre a dependência emocional vista da parte mais frágil de um relacionamento abusivo: a mulher. Com essa canção, Denna Campos descreve, com delicadeza, as sensações vividas por mulheres que passam por esse tipo de situação.

O lançamento desse tocante clipe acontecerá próximo ao Dia Internacional de Luta Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, que acontece no dia 25 de Novembro, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999, e marcará um importante debate sobre o assunto.

O Brooks Pub fica na Rua Carlos Galhardo, nº 55, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. A casa abrirá às 19h e o show terá início às 21h30. Nos vemos lá no dia 21!