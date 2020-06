Banda Nave de Prata – 15 anos

Desde que a música “Planeta Sonho” foi composta por Vermelho, Flávio Venturini e Márcio Borges, do 14 Bis, em 1980, sonhamos com dias melhores, com um mundo melhor e que “o Planeta Calma será a Terra”.



O sonho se renova a cada geração e a Banda Nave de Prata tem como referência e amizade, a Banda 14 Bis. A Nave tem motivo de sobra para lançar um clássico do quinteto e com a benção dos mestres, a releitura de “Planeta Sonho”, pois celebram seus 15 anos de carreira, nesta quinta, 25 de junho.



O que seria um grande show de comemoração, com a presença de grandes nomes da MPB, será por enquanto, o lançamento da releitura de “Planeta Sonho”, que precede com a apresentação de vários vídeos, de nomes como: Flávio Venturine e toda a galera do 14 Bis. Sá (dupla Sá e Guarabyra), Toni Platão, Miguel Falabella, Guilherme Arantes, Alexandra Richter (atriz), Evandro Mesquita, Ricardo Fegalli (Roupa Nova), Mú Carvalho (A Cor Do Som), Francisco Bosco (poeta, compositor e filósofo), Cláudio Nucci (cantor e compositor), além da Tia Surica, Lorna Washington (uma das artistas trans, mais respeitadas da noite carioca), até o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, entre muitos outros grandes nomes.



Sérgio Magrão (14 Bis) e Ricardo Fegalli, que assinam a produção musical do single que compõe o EP Nave de Prata 15 Anos (que por conta da pandemia teve sua finalização interrompida), participam desta nova versão de “Planeta Sonho”.



O Vídeo de “Planeta Sonho” é uma homenagem às vítimas do COVID-19, aos Profissionais da Saúde, guerreiros incansáveis nesse combate, aos fãs, que nesses 15 anos apoiam e vibram pela Banda e claro, aos compositores da canção e sua equipe,



“Gostaríamos de comemorar nosso aniversário, mas a nossa causa agora é amenizar por meio da nossa arte, a tristeza e o caos social que se abateu sobre nós. Queremos que a mensagem de Planeta Sonho, nunca se apague e seja eternizada por gerações e gerações”. Diz Igor Sebastian, vocalista da Nave de Prata.



Planeta Sonho, 25 Anos há mais que a Nave de Prata. Foi logo antes de criamos nossa tão sonhada banda (14 Bis), lá no final de 1979. Flávio e eu dividíamos uma casa de 2 andares na então tranquila Vila Madalena em SP. E saber que está tão viva e atual, depois de quatro décadas. A Nave de Prata repaginou para sua linguagem mais jovem, uma canção que mais que nunca nos remete a esperança”. Diz Vermelho, um dos autores da canção.



É com esta mensagem de sonho, de que a Terra será não só o lugar onde vivemos, mas a certeza do nosso amanhã, que a banda, formada por Igor Sebastian (baixo e vocal), Raphael Guimarães (Teclados e Vocal), Heitor Mendes (guitarra e violão), Gustavo Mesquita (baixo) e Fellipe Almeida (bateria e percussão) fizeram questão de lançar, antes do projeto todo pronto, “Planeta Sonho”. A Direção e foto são de @gabrielnufferr e a produção, de Darcila Rodrigues.





SERVIÇO:

NAVE DE PRATA 15 ANOS

Lançamento PLANETA SONHO – 40 Anos Depois

– Data: 25 de junho (quinta-feira)

– Horário: 20 horas

– Onde: https://www.youtube.com/BandaNavedePrata

– Classificação: Livre

– Informações: 21 974537025

– Imprensa: Ricardo Araújo / 21 99726739 / @ricardo.araujo.nascimento