Banda NOVOS TEMPOS homenageia geminianos no Mackenzie nesta quarta

A quarta dançante voltou ao Mackenzie e nesta véspera de feriado, 19/06, a banda NOVOS TEMPOS vai animar os bailarinos no Salão Vermelho do Sport Club Mackenzie.

Homenageando os geminianos, no seu mês, a NOVO TEMPOS promete uma festa inesquecível, com músicas de todos os tempos e sucessos de Emílio Santiago, Alcione, Diogo Nogueira, Ivan Lins e mais para todos bailarem sem parar no Mackenzie.

– Temos o maior prazer de realizar um baile num clube tão tradicional e que incentiva tanto a dança de salão como o Mackenzie. Esperamos todos os amigos para comemorar com os aniversariantes – convida o produtor Robson Crispim

SERVIÇO – Baile com a Banda NOVOS TEMPOS. Quarta, 19/06, 18h – Sport Club MACKENZIE Rua Dias da Cruz, 561- Méier. Tel: 2269-0082. Ingresso: R$ 20,00.