Banda PLANO R agita festa Flashback no Mackenzie

Eles vão animar o público que já é fã da festa FLASH BACK 70, 80 & 90 e com música ao vivo então, vai ser mais especial. No sábado,15 de junho, o Sport Club Mackenzie no Méier, recebe a festa que tem tido uma característica diferenciada, reune pessoas de todas as idades, “a garotada tem curtido as músicas dos pais, dos tios e valorizam pela qualidade, porque hoje eles garotada não tem mais este tipo de música.” – comenta a aniversariante da noite Magda Pestana.

O DJ Sergio França comandando a festa

A partir das 21h, o DJ Sérgio França comanda a pista com sucessos de Madonna, A-HA, Paralamas, Skank, Eraser, Legião, Michael Jackson, Bee Gees e muito mais. E a Banda PLANO R dos irmãos gêmeos André e Luiz Rabelo vai fazer o público cantar e dançar hits dos anos 80 e 90, nacionais e internacionais. Segundo os frequentadores além da simpatia, o DJ França conhece o gosto do público, lotando o clube do Méier.

– É sempre um encontro animado, de amigos que se conhecem há anos e novos, o que é bem legal. O Mackenzie é nossa casa e tem segurança para nos divertimos com músicas inesquecíveis que marcaram nossas vidas – lembra Sandra Monteiro

SERVIÇO

NOITE DO FLASH BACK– 15/06, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier.

Tels: 2269-0082 – Ingressos a partir de R$15,00