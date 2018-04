Banda PLANO R agita o Brooks Méier com Pop Rock

Carismáticos, animados, fazendo o público dançar e cantar do início ao fim a banda PLANO R será a atração deste sábado, 21/04, no Brooks Méier.

O Pub Irlandês que já conquistou os moradores do bairro, mas, também atrai pessoas de outras regiões, recebe a banda com seu Pop Rock variado. Os irmãos gêmeos André e Luiz Rabello, com seus parceiros, vão tocar desde o Rock Nacional até sucessos internacionais.

– O público do Brooks é incrível, curtem o tempo todo. E nesta casa linda, com decoração toda em Rock´n Roll fica mais no clima! Já são todos amigos, afinal nós somos moradores do Méier!– conta empolgado o cantor e guitarrista André Rabello.

SERVIÇO

Banda PLANO R – Sábado, 21/04, a partir das 19h.

Ingresso: R$ 15,00 – Brooks Pub Méier – Rua Barão de São Borja, 11 – CEL: 96473-5639

Dieta de 21 dias