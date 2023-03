Banda Plano R comanda festa de sucessos no Vumbora Bar

Depois da folia o Vumbora Bar, dentro do Sport Club Mackenzie, continua agitando a noite carioca. E neste sábado, 04, a Banda Plano R volta com sua fórmula de sucessos misturando Pop, Disco, Rock Brasil e mais, com seu público fiel, para animar a Zona Norte.

– Não paramos nem no carnaval e nosso público quer isso animação, não importa o estilo, não importa o ritmo, o que vale é a alegria. Por isso vamos agitar o Méier e trocar aquela energia do palco para a pista – explica animado Luiz Rabelo.

Junto com seu irmão André, eles lembram que sua “fórmula de sucesso” é simples de explicar: hits dos anos 80, 90 e 2000, tocados ao vivo, muita simpatia e brincadeiras. Claro, com qualidade musical e sem parar!

Assim, também apresentando o Funk das antigas, Techno, dance e Charme do DJ Bruno Lima, a festa agrada todas as idades, todos os gostos, com os fãs cantando e dançando a noite toda, “essas músicas fazem parte da história do Rio, fazem parte das nossas vidas e da vida de quem frequentou o Mackenzie. Passa de pai e mãe, para os filhos, por isso todos se divertem e é contagiante – explicou o DJ Bruno Lima.