Banda Plano R e banho de espuma são atrações em Pré- Reveillon no Mackenzie

O final de 2019 vai ser comemorado com estilo único e muito animado no Sport Club Mackenzie do Méier. Sábado, 28/12, a partir das 21h, a festa FLASH BACK 70, 80 & 90, comandada pelo DJ Sérgio França, vai apresentar sucessos eternos das pistas, show da banda PLANO R e Banho de Espuma para receber 2020 com alegria.

– Buscamos sempre algo diferenciado em nossos eventos e o público adora. São festas temáticas, atrações ao vivo, brindes, além dos set-lists que unem todos em torno daquelas músicas inesquecíveis – lembra o Dj e Produtor Sergio França

Apresentando sucessos de Madonna, A-HA, Paralamas, Skank, Eraser, Legião, Michael Jackson, Bee Gees e muito mais, os convidados, que França trata como a “Família Flash Back” se divertem, unindo jovens e adultos. E durante a festa a Banda PLANO R dos irmãos gêmeos André e Luiz Rabelo faz a plateia cantar e dançar hits dos anos 80 e 90, nacionais e internacionais. Segundo os frequentadores além da simpatia, o DJ França conhece o gosto do público, lotando o clube do Méier, “é sempre um encontro animado, de amigos que se conhecem há anos e novos que chegam. O Mackenzie é nossa casa e seguro para nos divertimos”- lembra Sandra Monteiro

SERVIÇO

FLASH BACK 70, 80 & 90 – Festa da Espuma – 28/12, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier.

Tels: 2269-0082 – Ingresso: R$20,00