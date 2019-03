Banda ‘USTRES’ apresenta sucessos POP em almoço beneficente com entrada franca

Ricardo Albuquerque

Vai rolar a festa para ajudar as vovós do Asilo de da Legião do Bem, no Méier, sábado, 16 de Março, com entrada franca.

A Banda USTRES’ anima o almoço beneficente do Asilo, a partir das 13h, com Rico, Bernardo, Maurão, Luiz Barradas, Sotero e Mario apresentando sucessos de Lulu Santos, Beatles, Roupa Nova, Elvis, Mamonas, Barão, Police, Paralamas, The Cure e mais.

– É uma verdadeira missão engrandecedora e estes meninos são grandes amigos, verdadeiros anjos que se dispõem a nos ajudar, há anos. A presença do público almoçando nos ajuda a cuidar das vovós, manter a casa, pagar funcionários e outras obrigações. Graças a vocês que prestigiarem o almoço vamos conseguir – exalta a presidente do lar, professora Alice de Mello.

Para ajudar as vovós bastará almoçar, por R$ 4,10 (100gr), no asilo que fica no Méier e se divertir com o show da USTRÊS.