Banda V-TRIX agita ‘monstrinhos’ em Noite de Halloween no Café com Gelo

No Dia dos Mortos, 02/11, zumbis, vampirinhas, bruxinhas e outros personagens sinistros vão levantar das tumbas e invadir o Espaço CAFÉ COM GELO, no Méier, a partir das 20h, na ‘Balada Mix Halloween’.

Com decoração assustadora, a noite vai ser comandada pela banda V-TRIX apresentando sucessos de Michael Jackson, Legião, Madonna, Tim Maia, até o sertanejo e ‘arrocha’.

– Vai ser uma noite incrível e já tem muitos ingressos vendidos. Preparamos uma festa especial ainda mais com a V-TRIX que é demais. Vai ‘bombar’ – anima-se o produtor Pedrinho Fernandes.

Antes, nos intervalos e após o show a DJ Simony Ly e o DJ Sergio frança agitam a pista com vários ritmos, haverá brindes e promoção de bebidas na noite arrepiante do Espaço CAFÉ COM GELO.

Balada Mix Halloween – 02/11, a partir das 20h – Espaço CAFÉ COM GELO – Rua Aquidabã. 1178 Méier – Informações: Whatsapps – 985901856 ou 980084259 Ingressos a partir de R$ 20,00.