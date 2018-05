Banda V-TRIX promove Festa Flashback em ‘Lar de vovós’

Com muita energia e sucessos Flashback a Banda V-TRIX vai animar, sábado, 19 de maio, o almoço beneficente do Asilo de Idosas da LEGIÃO DO BEM, no Méier, para ajudar a manter o trabalho com as avózinhas.

Apresentando sucessos de Michael Jackson, Legião, Madonna, Queen, Tim Maia, Mamonas e outros o grupo agita a plateia, porém com uma característica marcante: os cantores representam os ídolos, trocando de figurino e dançando, numa animada apresentação teatral.

– Eles realmente são incríveis! A V-TRIX empolga o público e enche qualquer evento. Esta atitude deles em ajudar o asilo mostra mais ainda o quanto eles são do bem – elogia o produtor de eventos Pedrinho Fernandes.

A entrada franca será franca o valor arrecadado no almoço self-service ajudará a manter o atendimento às senhoras internas, que recebem alimentação, terapias ocupacionais, fisioterapia, lazer e mais. A casa aceita doações em bom estado e alimentos não perecíveis.

SERVIÇO

Banda V-TRIX – 19/05, a partir das 12h. Entrada Franca – Almoço: R$ 4,10 (100gr)

Asilo de Idosas da Legião do Bem-Rua Oldegard Sapucaia, 13 Méier. Tel: 2593-3746.

