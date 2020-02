Banda XPECTRA anima Carnaval da Cinelândia com estilos variados

O palco é do Carnaval, mas no domingo, 23/02 e terça, 25/02 a banda XPECTRA vai levar todos os estilos para animar a noite dos cariocas na Cinelândia, Centro do Rio. Com um projeto ousado que une música, teatro e figurinos que buscam a perfeição os cantores Hugo Faro, Viny Vince e Jéssica Máximo simplesmente se transformam em Freddie Mercury, Michael Jackson, Madonna, Axel Rose, até ídolos do pagode e muitos outros num espetáculo que leva o público dos sorrisos a admiração e emoção.

– A nossa proposta é principalmente divertir, mas mostrando que a arte pode e deve estar em qualquer lugar, por isso buscamos ser fiéis ao que estes grandes artistas vestiam, interpretavam e buscavam apresentar. E o retorno do público é sempre fantástico – explica Hugo Faro