Banho seco para pets no frio no inverno.

Se for com shampoo especial, hora da higiene ainda previne infecções

Os dias cada vez mais frios e o isolamento social trouxeram mais um problema para os tutores de animais: como dar banho nos seus pets sem que eles sofram, mas garantindo higiene cada dia mais necessária? Pouca gente sabe, mas existe a solução do banho seco – que ainda tem a vantagem de economizar água. Então, o banho seco para pets no frio no inverno, é a melhor dica.

A farmácia de manipulação veterinária Tudodvet, por exemplo, tem uma mousse para banhos secos.

“Ela é elaborada utilizando componentes suaves, próprios para a pele dos animais. É só aplicar o mousse no seu pet e passar um pano limpo. E ele estará prontinho e cheiroso”. Explica Danielle Barcelos, uma das sócias da farmácia.

No mesmo formato também é possível encontrar um shampoo especial com prebiótico que, além de limpar, previne contra infecções.

“Prebióticos são ingredientes nutricionais que estimulam o crescimento e atividade de bactérias benéficas e reduzem o risco de infecções. O shampoo auxilia no tratamento das patologias da pele causadas por infecções. Isso além de ser indicado para tratamento e prevenção do ressecamento do pelo”, explica Danielle.