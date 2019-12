Bar Vizinhando apresenta: um crush para chamar de seu!

Conhecido por ser uma mistura ideal de bar e restaurante, o Vizinhando aposta para esse fim de ano em drinks refrescantes e frutados que é a cara da estação preferida do carioca, que já está batendo na porta: o verão.

Entre as novidades está o “Crush”, uma junção dos sabores de maracujá e manga, vodka e um toque de lichia para finalizar (R$21,90). Para harmonizar, o cliente pode escolher entre as diversas opções de petiscos que estão disponíveis no cardápio, como o delicioso Drumet Crocante – coxinhas de frango empanadas com creme de queijo e gorgonzola. (6un – R$39,90).

Fique por dentro de todos os lançamentos pelo instagram: @vizinhando_oficial.