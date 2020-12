Bar Vizinhando presenteia clientes com Panetone Gourmet!

O bar conhecido por sua Botecagem de Raiz está com uma promoção no melhor estilo natalino, o “Combo de Natal”. Neste mês de dezembro, quem optar pela “Chapa VZ” (bifes de contrafilé linguiça de pernil, mignon suíno, filé de coxa, arroz, feijão, batata frita e molho vinagrete por R$199) que serve até 4 pessoas, vai ganhar um Panetone Gourmet. São dois sabores disponíveis: chocolate ou frutas cristalizadas. A ação é válida para todas as unidades da marca.

Também é possível comprar o panetone separadamente nas lojas físicas ou no Delivery por R$39,90. Além das chapas e espetinhos que são as estrelas, o cardápio Vizinhando é recheado de opções: pratos executivos, sanduíches, aperitivos, sobremesas e uma refrescante cartela de drinks. Mais informações no Instagram: @vizinhando_oficial.