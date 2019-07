Bares e restaurantes apostam em pratos para compartilhar no Dia do Amigo

O Dia do Amigo é comemorado no dia 20 de julho em diversos países. Pensando nisso, bares e restaurantes do Rio apostam em opções de pratos ideais para compartilhar com toda a galera.

Pertinho da orla de Ipanema, o Barthodomeu, oferece petiscos ideias para dividir com a turma. A sugestão da casa é o Poutpourri Barthô, uma combinação de linguiça calabresa, costelinha crocante, anéis de cebola, batata chips, servidos com molho gorgonzola (R$70).

O restaurante Churraqueira, em Ipanema, oferece uma seleção de pratos ideais para quem adora compartilhar com os amigos. Na ala de entradinhas, a Costela de Boi desfiada com mandioca cozida (R$61,90) é boa aposta. Da lista principal, o Filé Caipira, composto por Filé ao molho de cebola flambada na cachaça, farofa de milho e arroz tropeiro (R$139) é pedida que agrada a todos.

Já no tradicional Do Horto, localizado aos pés do Cristo Redentor, é possível saborear uma série de petiscos com os amigos. Dentre as opções, estão os Bolinhos de arroz arbóreo com ervas e parmesão (R$42), o Filé aperitivo (R$59) e os Acarajés com vatapá, camarão e vinagrete (R$49).

Se a proposta for festejar com os amigos em casa, a delicatessen Casa da Azeitona, em Botafogo, oferece diversos produtos para quem curte receber bem. A dica para a data é encomendar as tábuas de frios, que variam de acordo com o tamanho, quantidade e escolha, na versão take away. Entre as opções que a loja oferece, estão a tábua de queijos grande (R$195 – 2kg), com até 8 tipos de queijos tradicionais, a tábua de queijos especiais pequena (R$ 175 – 1kg), elaborada com 4 tipos, incluindo os especiais, e a tábua mista grande (R$ 190 – 2kg), com queijos tradicionais e frios, que variam entre queijo Brie e Gruyére, Pastrami , entre outros.

