Bares e restaurantes aumentam serviço de delivery para atender os clientes durante COVID-19

Nesse período de alerta para o coronavírus (COVID-19), uma das recomendações mais importantes feitas pelo Ministério da Saúde é evitar sair de casa. Por isso, fizemos uma lista de bares e restaurantes que oferecem serviço delivery, para que os clientes possam usufruir as receitas sem precisar se expor na rua.

O Barthodomeu, em Ipanema, oferece sugestões como o Picadinho Ipanema (R$ 41 – simples) e o entrecôte crocante, servido com alho crocante, arroz colorido e batatas fritass (R$ 51). Todos os dias, a partir das 18h, é possível aproveitar a promoção de pizzas no delivery. A casa oferece todos os sabores de pizza por R$ 19,90. Entre eles, calabresa com cebola, mussarela, margherita e portuguesa. O delivery do Barthodomeu funciona pelo telefone 99707-8519 e pelos aplicativos Uber Eats e Rappi.

Os amantes de carne e comida mineira podem aproveitar as delicias da Churrasqueira Rio, em Ipanema. A casa, que entrega pelo aplicativo Ifood, oferece opções como a linguiça de lombo duroc pork (R$ 13,50 – 90g), a Picanha Especial (1kg – R$ 250,90) e o medalhão de filé mignon com cebola palha (R$ 168,20). Além disso, há acompanhamentos como o feijão tropeiro (R$ 43,50), o palmito pupunha (R$ 32,90) e o pão de alho (R$ 9,90).

Já a Casa da Azeitona, em Botafogo, oferece sanduíches prontos como o recheado com jamón serrano e queijo gouda (R$ 22,80) e o de brie, presunto cru e geleia de damasco (R$ 27). Em todas as opções, é possível escolher entre baguete, pão australiano e ciabatta. A loja oferece, ainda, o mix de nuts (R$ 11,30), com castanha de caju, amêndoas, castanha do pará, nozes e passas e o mix de azeitonas temperadas (R$ 14,90), porção de 200g de azeitonas azapa chilenas, temperadas com mix de alho, cebola, pimentões e cheiro verde, finamente picados e regados com azeite. Para finalizar, aposte em sobremesas como o quindim (R$ 7) e o Pastel de Santa Clara (R$ 9). Há ainda mais de 100 produtos para aproveitar em casa e mostrar para a família os seus dotes culinários, ente massas, carnes e especiarias. Os pedidos podem ser feitos por meio do aplicativo Ifood ou pelo telefone (21) 3085-1485.

Serviço Barthodomeu:

Endereço: Rua Maria Quitéria, 46 – Ipanema

Contato: (21) 2247-8609

Capacidade: 300 lugares

Horário de Funcionamento: Aberto de segunda-feira a domingo, das 12h às 3h. (O último cliente).

Cartões aceitos: American Express, Visa, Mastercard, Redeshop, Visa Eletron.

Tickets aceitos: TR Eletrônico, Alelo, VR Eletrônico e Sodexo Eletrônico.

Entrega em domicílio

Instagram: @Barthodomeu

Facebook: https://www.facebook.com/barthodomeu/

www.barthodomeu.com.br

Serviço Churrasqueira

Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 130, Ipanema

Contato: (21) 3689-1009

Capacidade: 1º andar: 55 pessoas, 2º andar: 45 pessoas.

Horário de Funcionamento: Segunda a domingo, das 11h às 23h

Cartões aceitos: todos de crédito e débito e de refeição: TR, VR, Sodexo e AlelO

Site: www.churrasqueirajf.com.br/

Instagram: @Churrasqueira_Rio

Facebook: @ChurrasqueiraIpanema

Aberto em 14/11/2017

Serviço Casa da Azeitona:

Endereço: Rua Dona Mariana 91, Lojas A e B – Botafogo

Telefone: (21) 3085-1485

Horário de Funcionamento: De 2ª a sexta, das 9h às 19h30. Sábados das 9h às 15h.

Capacidade: 12 lugares

Formas de Pagamento: todos os cartões de crédito e débito e tickets

Site: https://www.casadaazeitona.com.br/

Instagram: @CasadaAzeitonaRJ

Facebook: https://pt-br.facebook.com/casadaazeitonarj/

Inauguração: 10/02/2018