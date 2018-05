Bares e restaurantes do Rio comemoram o dia das mães

O Dia das Mães está chegando, e é claro que pessoas tão importantes nas nossas vidas tem que ser tratadas de um jeito muito especial. Para comemorar a data, alguns estabelecimentos do Rio prepararam mimos e promoções.

No Leme, o Italiano D’Amici presenteia todas as mamães com o espumante nacional Aurora, que também estará com preços especiais no domingo – taça R$25, garrafa R$90. Para harmonizar, a sugestão do sommelier Alexandre Loureiro é o Impepato di fruti di mare,seleção de frutos do mar cozido no próprio vapor com vinho branco e cuscuz marroquino (R$89).

Com uma das vistas mais lindas do Rio, o Urukum, na Marina da Glória, oferece uma taça de vinho para todas as mães que optarem por pratos principais da casa, como a moqueca baiana de camarão no azeite de dendê e leite de coco, servidos na panela de barro com pirão de peixe e farofa de dendê (96).

O quiosque Coisa de Carioca, na orla de Copacabana, oferece um menu especial para o Dia das Mães que serve duas pessoas (R$160,00). O menu conta com duas opções de entrada, para o cliete escolher(bolinho de bacalhau ou salmão defumado), moqueca de peixe e camarão acompanhado de arroz e farofinha, como prato principal, e duas mousses de chocolate para sobremesa. O menu ainda oferece duas caipirinha de limão para acompanhar o almoço.

Em Laranjeiras, o Serrado Vinhos e Bistrô, terá no sábado (12) uma degustação gratuita de vinhos para as mamães que passarem por lá. Já no domingo, a casa preparou um menu especial para a ocasião (não será servido o menu comum), que conta com especialidades da casa. Na ala das entradas opções de Carpaccio de Salmão(R$52,00) e de Carne(R$42,00), além de Champignon de Restô(R$42,00). No menu de saladas temos a opção da Salada Serrado, com salmão,cream cheese e lâmina de nozes(R$38,00) e a Crapese Premier(R$45,00). Como principal as opções são variadas, passando pelo clássico Escondidinho de Carne Seca(R$40,00), ao delicioso Risoto de Camarão(R$65,00). Para fechar as sobremesas são de dar água na boca, como o Petit Gateau com Sorvete(R$25,00), e a Surpresa de Morango(R$20,00).

Aqueles que não querem arriscar no presente, o bolo doamor tem um infalível: chocolate. O quiosque de doces preparou dois mimos para presentear as matriarcas. A primeira opção é uma cesta contendo quatro môs variados (normal, doce de leite, nutella e brigadeiro branco) e um pote de palha italiana(R$60,00). Além da cesta, os cliente podem levar de presente o mozão em formato de coração(R$60,00), ideal para dividir com a família.

O tradicional Antiquarius tem as porções fartas, ideais para compartilhar com mais uma pessoa, como o Arroz de Pauto servido com linguiça toscana (R$150)

Para quem procura opções em Botafogo para celebrar a data, o Casarão 1903 presenteia elas com uma porção de mini harumaki de banana com nutella no consumo de qualquer prato no cardápio. Sugestão para a entradinha Mrs Robinson – Tábua de salsichas cozidas com mini pães, servidas com os molhos de aipo a base de gorgonzola, mostarda dijon com mel e geleia de pepino com tomate seco. (Porção com 400g/R$ 37,90). No mesmo bairro, O restobar Cave Nacional, está com desconto de 10% em todos os espumantes durante a semana das mães (na loja virtual e para levar).

SERVIÇO:

Bolo doamor

Endereço: Praia de Botafogo, 400 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, 22250-040

Tel.: (21) 99984-9500

Horário (inclusive em feriados): de Segunda à Sábado de 10h – 22h e Domingo de 14h – 21h.

Entrega em domicílio: Zona Sul R$20,00 / Tijuca – R$25,00

Site: facebook/bolodoamor

Serrado Vinhos e Bistrô

Endereço: Rua General Glicério 364-A

Telefones: 2205-5000

Horário (inclusive em feriados): seg a sex e feriados de 16:00 a 00:00, sab de 12:00 a 00:00. Domingo 12:30 a 16:30.

Coisa de Carioca

Endereço: Av. Atlântica, na altura da Rua Constante Ramos – Copacabana

Tel.: (21) 3802-2030

Horário (inclusive em feriados): de Segunda à Segunda de 09h – 02h

Site: www.coisadecarioca.top

CASARÃO 1903

Endereço: Rua Marquês de Olinda, nº 94 – Botafogo

Telefones: 2551-9749

Horário (inclusive em feriados): Domingo a quinta – 17h30 à 01h, Sexta e sábado – 17h30 as 02h

Cave Nacional Restobar

Endereço: Rua Dezenove de Fevereiro, 151 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22280-030

Telefones: 2146-5334

Horário (inclusive em feriados): ter – qui – das 17h00 às 00h00 e sex e sab – das 17h00 às 1h00.

Urukum

ENDEREÇO: Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória, Rio de Janeiro – RJ, 20021-140

TELEFONES: 25561201

HORÁRIO (INCLUSIVE EM FERIADOS): Terça a quinta:12h às 22h/ Sexta/Sábado:12h às 00h /Domingo: 12h às 22h

D’Amici

Endereço: Rua Antonio Vieira 18 loja A

Telefones: 2543-1303

Horário (inclusive em feriados): 12:00 às 00:00 (diariamente)

Cave Nacional Restobar

Endereço: Rua Dezenove de Fevereiro, 151 – Botafogo

Horário: ter – qui – das 17h00 às 00h00 e sex e sab – das 17h00 às 1h00.

Antiquarius

Endereço: R. Aristides Espínola, 19 – Leblon

Telefone: 2294-1049

Por.: Assessoria de imprensa – Tratto Comunicação Integrada

Formula Negócio Online