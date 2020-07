Bares e restaurantes reabrem as portas no Rio de Janeiro

Bares e restaurantes reabrem, mas com restrição de horário e capacidade.

Em março, com a pandemia do novo coronavírus, bares e restaurantes precisaram fechar as portas para atividades presenciais e seguiram operando apenas por delivery. Mas, de acordo com o plano de flexibilização da Prefeitura do Rio, eles foram autorizados a reabrir, na fase 3, que começou no último dia 02 de julho. Para funcionar, é necessário seguir uma série de protocolos de segurança. Confira como alguns lugares estão atuando nessa retomada:

Ancoramar

O Ancoramar, tradicional restaurante no Centro do Rio, acaba de reabrir as portas para o atendimento presencial. Com todos os protocolos de segurança, é a primeira vez, em 86 anos, que as clássicas toalhas de mesa vão ser retiradas. Em seu lugar, entram jogos americanos, assim como os guardanapos de pano, conforme a recomendação. O restaurante também está com novidades na ala gastronômica: o comensal pode saborear um menu especial que contempla prato principal + sobremesa por R$ 87. Para o principal, é possível escolher entre a Moqueca à baiana, com filé de peixe e camarão VM, ou o Risoto de camarão com rúcula. Já a banana flambada com sorvete de vanilla é a opção para fechar o circuito com chave de ouro.

Churrasqueira Rio

A Churrasqueira Rio, em Ipanema, também está aberta para receber o público. A casa fez a sanitização de todos os ambientes antes da retomada e também está seguindo os protocolos. Entre eles: menu digital, por meio de QR Code, espaçamento de 2m entre as mesas, disponibilização de álcool em gel para as mãos e sapatos na entrada, distribuição de um saco individual, para o cliente colocar as suas máscaras, garantindo que, ao tirá-la, ela não tenha contato com outras superfícies, e outros.



No menu, as deliciosas carnes completas, como a Fraldinha Prime (R$ 146,90), servida com o arroz de costela e cebola palha, o churrasco à pampa (R$ 167,90) com picanha, maminha, alcatra e linguiça, arroz carreteiro e batata frita e a Especial Picanha (R$ 167,90), com arroz branco e batata rústica, são boas apostas. Além disso, o serviço de delivery continua funcionando normalmente pelo telefone (021) 3689-1009 ou pelo site www.churrasqueirarj.com.br/.

Barthodomeu

Também em Ipanema, o Barthodomeu está fazendo o atendimento presencial conforme todas as recomendações. Entre os destaques, estão a feijoada, acompanhada de arroz, couve, laranja, aipim e farofa (R$ 46) , o picadinho Ipanema, com ovo frito, arroz branco e farofa (R$ 41) e o Bobó de Camarão, servido com arroz branco e farofa de dendê especial (R$ 49). Além disso, o bar oferece uma variedade de cervejas especiais como a Quilmes (970ml – 19,90), Hoegaarden ( 330ml- R$ 11,90) e a Bohemia (600ml – R$ 13), ideias para acompanhar deliciosos petiscos como o bolinho de feijoada (3 unid – R$ 25) e a calabresa acebolada flambada na cachaça (R$ 40). A casa também funciona por delivery, pelo telefone (21) 99707-8519 (para entregas em Ipanema), ou pelos aplicativos Ifood, Rappi e Uber Eats (para outros bairros da Zona Sul).

Delicatessen Casa da Azeitona

Na Casa da Azeitona, em Botafogo, os clientes também já podem entrar para escolher os produtos. A loja está seguindo todas as medidas recomendadas, só é permitida a entrada com o uso de máscara e a capacidade foi limitada para que não haja aglomerações, além de disponibilização de álcool em gel e líquido, entre outros protocolos. Para quem ama salgadinhos, a casa está com novidades: uma deliciosa linha de salgados, ideais para o lanche da tarde ou happy hour. Entre as opções, a coxinha de frango (R$ 12,50 – 20 unidades), o croquete alemão (R$ 12,50 – 20 unidades), o camarão empanado (R$ 45 – 20 unidades), o kibe com requeijão (R$ 12,90 – 20 unidades),o folhado de frango (R$ 14,50 – 15 unidades) e as mini pizzas (R$ 15,50 – 12 unidades). As receitas vêm prontas para levar ao forno. Pedidos podem ser feitos pelo delivery, no telefone (21) 3085-1485, ou no esquema take away.

Serviço Ancoramar

Endereço: Praça Mal. Âncora, 184 – Centro.

Praça Mal. Âncora, 184 – Centro. Telefone: (21) 2240-8428.

(21) 2240-8428. Horário de Funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 16h.

Serviço Churrasqueira:

Endereço: Rua Vinicius De Morais, 130 – Ipanema – RJ.

Rua Vinicius De Morais, 130 – Ipanema – RJ. Telefone: (21) 3689-1009.

(21) 3689-1009. Horário de Funcionamento: todos os dias, das 11h30 às 23h.

Serviço Barthodomeu:

Endereço: Rua Maria Quitéria, 46 – Ipanema.

Rua Maria Quitéria, 46 – Ipanema. Telefone: (21) 99707-8519.

(21) 99707-8519. Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h30 às 23h.

Serviço Casa da Azeitona

Endereço: Rua Dona Mariana 91, Lojas A e B – Botafogo.

Rua Dona Mariana 91, Lojas A e B – Botafogo. Telefone: (21) 3085-1485.

(21) 3085-1485. Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 10h30 às 18h30 e sábados, das 9h30 às 14h.

