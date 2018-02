Barril 8000 Méier fecha carnaval com samba e feijoada

A terça de carnaval no Barril 8000 Méier vai ser recheada de delícias e shows! Nesta terça, 13 de fevereiro, a partir das 15h, a festa “Samba, feijão e Carnaval” vai ser animada pelo grupo Barraco de Pau e terá como atração principal Rixxa da Portela, conhecido como o Pavarotti do samba.

– Vai ser uma tarde de muita alegria, feijoada e típica de carnaval, até com Bateria de escola de samba e a presença de nossa Rainha. E ainda os 100 primeiros terão direito ao Abadá. Venham curtir com a gente o carnaval do Barril – convida o Produtor Pedrinho Fernandes

Como lembrou um dos produtores a Bateria do Mestre Maninho lembrará grandes sambas-enredo e a Rainha Paty Cristal diz que vai dar um show para os foliões esquecerem que o carnaval termina nesta terça….

SERVIÇO

Carnaval no BARRIL 8000 MÉIER – Rua Adolfo Bergamini, 371. Tel: 3647-2126. Com grupo Barraco de Pau e Rixxa da Portela – Feijoada + shows, ingresso: R$30,00

Informações e ingressos no local ou no Whatsapp 98008 4259

