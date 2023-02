BBB 23 – Por que Fred Nicácio cruzou os dedos no final da conversa com Cristian Vanelli?

O culto de Ifá entrou na ordem do dia na semana de carnaval quando, dadas as manifestas ações de intolerância religiosa, o apresentador do programa chamou o médico e ele falou da sua vivência com Ifá.

Fred Nicácio, homem negro, gay, médico e praticante de religião de matriz africana, foi alvo nestes últimos dias de intolerância religiosa por dois dos participantes do programa que afirmaram ter medo das coisas que ele poderia fazer.

Graças aos novos ares soprados sobre o país, a direção do programa decidiu dar a Nicácio a oportunidade de falar e ele falou.

O que é Ifá?

Ifá é manifestação da sabedoria de Olofin, a maior divindade do Panteão Yorubá, e liga o ser humano ao seu destino.

No mundo hoje temos duas grandes linhagens de Ifá. A nigeriana, africana ou tradicional, que é a linhagem seguida pelo doutor. E a linhagem afro cubana, seguida por este escrevinhador.

Ambas as linhagens são regidas pelo Orixá Orunmila, e tratam de 256 odus que descrevem fragmentos da vida humana até liga-los ao destino de cada pessoa que busca esse saber.

O objetivo primordial de Ifá é dar a quem o busca as ferramentas do mais profundo autoconhecimento livrando assim a pessoa dos seus osobos (negatividades) fazendo com que ela viva seus ires (positividades) da melhor forma possível.

Ifá, para os seus sacerdotes, chamados de babalawos, é religião, uma vez que somos submetidos a regras, doutrinas, normas e liturgias como em qualquer religião. Para o Awofakan e a Apetebi (homem e mulher iniciados) Ifá pode ser tratado como um conceito filosófico, pois não é dele obrigar ninguém a escolher entre Ifá ou qualquer outra manifestação religiosa.

Sendo assim, qualquer pessoa pode e deve se iniciar em Ifá para acessar todo esse conjunto de informações descrito acima.

Ifá funciona como um sistema oracular que é lido e interpretado pelo babalawo que, por intermédio das histórias, dos versos e das descrições do odu, orientará o consulente de acordo com o que Orunmila determinar na consulta.

E quanto a pergunta tão esperada.

Por que Fred Nicácio cruzou os dedos no final da conversa com Cristian Vanelli?

Segundo o Babalawo Marcio Gualberto, nada tem a ver com o Ifá, esse gesto, foi apenas um ato supersticioso do Fred, finaliza.

Como conhecer melhor Ifá?

A fonte mais confiável para se conhecer Ifá é buscar um babalawo de confiança que lhe dê as explicações necessárias e tire suas dúvidas.

Somente assim você encontrará informações precisas e obterá as respostas objetivas para o que você busca.

Marcio Alexandre M. Gualberto

(Awo ni Orunmila Obeate Ifairawo)

Jornalista, escritor, autor do Mapa da Intolerância Religiosa, Salvador, BA, 2011