Beleza no verão carioca!

Spa Urbano de luxo na Barra oferece ritual de beleza completo com direito à Day Use no Vogue Fashion Hotel



Composta por massagem relaxante com óleo medicado de ervas, spa das mãos e dos pés, a experiência de relaxamento e bem-estar oferecida pelo MVogue Spa é perfeita para iniciar as férias da melhor forma possível. Além disso, o pacote, que inclui hospedagem por período em suíte de luxo com uma maravilhosa banheira, ainda conta com menu spa personalizado para atender às necessidade de cada cliente. Durante o período do Day Use, os clientes ainda podem desfrutar da sauna e da piscina do Vogue Fashion Hotel que conta com uma vista incrível para o mar. O brinde a esse momento de puro relax fica por conta de uma Baby Chandon Passion inclusa no pacote que custa 799 reais e atende a duas pessoas.

.

Serviço:

MVogue Spa

Av. das Américas 8.585, Cobertura Roof Top – Vogue Square Fashion Hotel – Barra da Tijuca

Agendamento: 99959-9950