Benzema está fora da Copa do Mundo do Catar

A França anunciou neste último sábado que o Benzema, um de seus principais jogadores e atual vencedor da Bola de Ouro, está fora da Copa do Mundo do Catar, devido a uma lesão no quadríceps da coxa esquerda durante seu primeiro treinamento com o grupo, em preparação para competição. Nos últimos dias, também foi confirmada a ausência de Nkunku, jovem destaque do RB Leipzig, da Alemanha.

O camisa 9 se manifestou oficialmente: “Na minha vida nunca desisto mas esta noite tenho que pensar na equipe como sempre faço por isso a razão me diz para deixar o meu lugar para alguém que possa ajudar a nossa equipe a fazer uma grande Copa do Mundo. Obrigado por todas as suas mensagens de apoio”, escreveu em seu Instagram.