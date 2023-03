Bernardo Langlott completa 40 anos com Ensaio picante!

Completando 40 anos de idade, Bernardo resolveu comemorar a data de uma maneira diferente; com um ensaio ousado e levemente picante! Langlott é de uma tradicional família carioca e já foi modelo. Ele também foi namorado da belíssima Quitéria Chagas, se formou em Psicologia, mas se encontrou mesmo nas artes.

Ele é ator e apresentador. Com 1.90 de altura e um porte de chamar a atenção, se assumiu gay recentemente e a notícia logo virou assunto nacional. Mas, não adianta se animarem meninas e meninos, o coração do galã já tem dono. Trata-se do jornalista e produtor carioca Betoh Cascardo, responsável também pela carreira e ascensão meteórica do galã. A ideia de revelar a plenitude de Langlott aos 40 anos inclusive foi de Betoh, por acreditar que os 40 é o auge da beleza masculina e também que a carreira de Bernardo está apenas começando. “Bernardo é um artista completo, tem um carisma que envolve qualquer um e está mais belo aos 40!” completa Cascardo. Com todo respeito a Betoh, Bernardo Langlott está um quarentão de respeito!