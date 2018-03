Beto Larubia lança 2º clipe oficial de seu 1º álbum

Foto por Joel Dias Filho

A faixa “Somente Sua” ganhou um vídeo lindo gravado num sítio abandonado na região.

Link do clipe: https://www.youtube.com/watch?v=eccxX-qNNx8

“Somente Sua”: Segundo clipe de Beto Larubia traz uma viagem para dentro de si.

Em contraste com a história iniciada no vídeo da faixa-título do disco, “Febril”, Beto mostra agora a solidão pós-decepção em “Somente Sua”. O registro foi rodado em um sítio abandonado em Campo Grande, Zona Oeste carioca, e coloca o músico em batalha consigo mesmo ao se decepcionar.

A canção é fruto de um período onde o coração do artista era terra arrasada pela traição de uma pessoa muito especial. Diferente de “Febril”, onde o amor em todas as suas formas e caprichos é a tônica, em “Somente Sua” há uma jornada para dentro de si, os questionamentos e decepções de uma entrega sentimental que não foi correspondida.

“Quando pensei no argumento para o clipe, não quis inserir nenhum personagem além de mim na temática do relacionamento fadado ao fracasso. Odiaria que minha arte colaborasse com este tipo de situação. Preferi me ater à emoção. Para isso, fiz alusão ao sentimento de perda e sofrimento com algumas mãos percorrendo a tela e meu corpo nos momentos específicos, simbolizando o ato que fez tudo cabeça para baixo”, explica Beto, cantor e compositor da faixa.

Feito de forma colaborativa e gratuita por amigos, assim como todo o álbum, “Somente Sua” tem direção e fotografia de Flávio Grütt, que intermediou o empréstimo gratuito dos equipamentos na produtora Grand Filmes, que assinou como produção executiva. A colorização e finalização é de José Arruda Junior, da Link Digital.

“Febril” é o primeiro disco do cantor e compositor suburbano carioca Beto Larubia, ex-Colombia Coffee. Foi lançado em 2017 pelo selo Garimpo, braço fonográfico da página Brasileiríssimos (10 milhões de fãs nas redes sociais) focado em apresentar e ajudar a mostrar promissores artistas aos ouvidos brasileiros. O álbum está disponível para download gratuito no site oficial do músico e nos principais os sites de streaming.

