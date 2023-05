Betoh Cascardo alerta sobre a importância do autoexame masculino

Betoh ressaltou a importância do autoexame para todos os homens e revelou que já venceu um câncer em 2015. Ele afirmou que, se os resultados dos exames não forem positivos, enfrentará a situação com a mesma força e coragem de outrora.

O jornalista recebeu mensagens de apoio de seus seguidores e a certeza de que boas notícias virão assim que ele receber os resultados. Já deu tudo certo, @betohcascardo! Você não está sozinho nessa luta.

(Fonte: QuemeNews)

Qual o sintoma e como tratar o câncer de testículo?

O câncer de testículo é um tipo de câncer que se desenvolve nos testículos, que são as glândulas reprodutivas masculinas localizadas no escroto. Os sintomas incluem:

Inchaço ou nódulo em um dos testículos, geralmente indolor

Sensação de peso no escroto

Dor ou desconforto na região abdominal ou lombar

Acúmulo de líquido no escroto

Dor ou sensibilidade nos seios (em casos raros)

O tratamento do câncer de testículo depende do estágio da doença e pode incluir cirurgia, radioterapia e/ou quimioterapia. A maioria dos casos é tratada com cirurgia para remover o testículo afetado, chamada orquiectomia. Em alguns casos, pode ser necessário remover os linfonodos próximos ao testículo afetado. A radioterapia e a quimioterapia são frequentemente utilizadas para tratar o câncer de testículo que se espalhou para outras partes do corpo.

É importante procurar atendimento médico se você notar algum sintoma de câncer de testículo. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento eficaz da doença. Além disso, o autoexame regular dos testículos é uma maneira simples e importante de detectar quaisquer alterações precoces na região genital masculina.

O autoexame masculino é importante para detectar possíveis alterações na região genital e prevenir o câncer de testículo. Siga os seguintes passos para realizar o autoexame:

Escolha um momento em que esteja relaxado e com os testículos em temperatura ambiente.

Fique em pé e examine visualmente os testículos, procurando por diferenças de tamanho, formato ou textura.

Coloque os dedos indicador, médio e anelar abaixo do testículo e o polegar na parte superior. Role delicadamente o testículo entre os dedos, verificando se há caroços, inchaços ou áreas dolorosas.

Repita o processo para o outro testículo.

Verifique o epidídimo, que é um pequeno tubo na parte de trás de cada testículo, procurando por inchaços ou caroços.

Se você sentir qualquer alteração na região genital, ou notar diferenças em relação ao autoexame anterior, procure um médico para avaliação. Lembre-se de que o autoexame não substitui a avaliação médica e que o diagnóstico precoce pode aumentar as chances de sucesso no tratamento de doenças como o câncer de testículo.

Fonte: www.saudepress.com.br