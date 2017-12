Biizu Bazar promove nova edição de Natal no Méier

A exposição vai acontecer no sábado 16 de dezembro, das 15h às 21h, com mais de 30 expositores que vão oferecer acessórios, doces, moda, decoração, cosméticos, artesanato e mais, no Milano Park.

Com entrada gratuita, durante a feira haverá sorteio de produtos e este ano uma novidade: um espaço místico com tarot, mapa astral, búzios, baralho cigano, runas e terapeuta holística.

Simultaneamente haverá feira de adoção com participação da associação SOS Rejeitados, que cuida de animais abandonados, oferecendo produtos Pet, com o lucro revertido para o resgate e cuidado de animais abandonados. A ONG também receberá doações em seu estande para ajudar os bichinhos.

Serviço:

Biizu Bazar – Dia 9 e 16 de dezembro, 15h às 21h – Milano Park – Rua Amaragi, 11 Méier – Entrada gratuita