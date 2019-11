Bioestimuladores, a sustentação dos tecidos faciais

O colágeno é o grande responsável pela sustentação dos tecidos faciais, estes vão sendo perdidos ao longo do tempo, fazendo com que o tecido fique mais “frouxo” promovendo a flacidez e perda de elasticidade.



Os bioestimuladores vão atuar na neoformação de colágeno trazendo o retorno do tônus e sustentação facial.

– Atualmente a partir dos 25 anos quando já se inicia perda de colágeno já é recomendado o uso de bioestimuladores, alerta Dr. Fabio Ricardo, Master em Harmonização Facial.



Dois exemplos de bioestimuladores são:

Fios de PDO – fios 100% absorvíveis compostos de polidioxanona (PDO) que prometem além do efeito lifting dos tecidos, o estímulo da produção de colágeno.

Sculptra – aplicação da substância ácido poliláctico, que estimula a reestruturação da pele e combate a flacidez facial.

As correntes de estudos mais recentes em estética facial, recomendam a prevenção do envelhecimento desde cedo para que se preserve ao máximo o aspecto de naturalidade.



Lembre se que prevenir é sempre melhor do que tratar !!

Agende uma avaliação com o profissional da sua confiança e obtenha todas as informações sobre as terapias de indução de colágeno.



www.Drfabiobarros.com.br

@fabioricardobarros