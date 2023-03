Bitcoin tem seu maior valor nos últimos 9 meses. Entenda de uma vez por todas o que é uma criptomoeda!

O Bitcoin obteve sua maior alta em nove meses, com um aumento de mais de 40%, impulsionado pela crise no sistema bancário global. Os fechamentos abruptos dos bancos Signature Bank e Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, juntamente com o resgate fiscal do Credit Suisse, um dos maiores grupos financeiros suíços, foram os principais catalisadores para essa alta. A falência do SVB, conhecido como o “banco das startups”, pode afetar até 10 mil empresas emergentes, desencadeando uma cadeia de eventos que pode ter impactos significativos na economia global. O aumento do valor é um reflexo da crescente desconfiança nos bancos tradicionais e da busca por alternativas descentralizadas e seguras.

Afinal, o que é Bitcoin?

O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada que foi criada em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Nakamoto foi ativo no desenvolvimento de bitcoin até dezembro de 2010. A sua principal característica é a descentralização, o que significa que não é controlado por nenhum governo ou instituição financeira centralizada ao redor do mundo.

Ele utiliza uma tecnologia famosa chamada de blockchain, que é um registro público e descentralizado de todas as transações que ocorrem na rede. Cada transação é verificada por uma rede de computadores, conhecidos como nós da rede, que validam e confirmam essa transação antes mesmo de adicioná-la.

A criação de novos Bitcoins é feita através de um processo chamado mineração. Os usuários da rede, conhecidos como mineradores, utilizam computadores de alta tecnologia para resolver problemas matemáticos complexos e, em troca, recebem uma recompensa.

A segurança é uma das suas principais vantagens. Como cada transação é verificada por uma rede descentralizada, é muito difícil para um indivíduo ou grupo de pessoas corromperem a rede ou roubar Bitcoins de outros usuários. Além disso, o ele é completamente transparente, o que significa que qualquer pessoa pode verificar todas as transações que ocorrem na rede.

Outra vantagem do Bitcoin é a sua natureza global. Como não é controlado por nenhum governo ou instituição financeira centralizada, ele pode ser usado em qualquer país do mundo. Além disso, as taxas de transação do Bitcoin são muito baixas em comparação com os métodos de pagamento tradicionais, o que o torna uma opção atraente para transações internacionais.

O Bitcoin também acabou se tornando uma forma de investimento popular, com muitos investidores o vendo como uma alternativa aos investimentos tradicionais, como ações e títulos. É necessário ter uma carteira digital, que pode ser instalada em um dispositivo móvel ou em um computador. Devido à sua natureza descentralizada e à sua oferta limitada de 21 milhões, muitos investidores acreditam que ele tem o potencial de se tornar uma reserva de valor segura a longo prazo.

No entanto, também apresenta algumas desvantagens, claro. Uma das principais é a sua volatilidade de preço. A cotação do Bitcoin pode flutuar significativamente em um curto período de tempo, o que torna o um investimento de alto risco. Além disso, como é uma tecnologia relativamente nova, ainda existem muitas incertezas em torno da regulamentação e da sua aceitação pela sociedade em geral.

Sua escalabilidade é outra desvantagem considerável do Bitcoin. À medida que o número de transações na rede aumenta, a demanda por processamento também aumenta, o que pode sobrecarregar a rede. Isso pode resultar em atrasos nas transações e taxas mais altas. No entanto, existem soluções técnicas em desenvolvimento para lidar com esses desafios, incluindo a implementação de redes de segunda camada, como a Lightning Network, que permite transações mais rápidas e baratas fora da blockchain principal, ou o aumento do tamanho do bloco, que permite mais transações serem processadas em cada bloco. Ainda assim, a escalabilidade continua sendo um desafio em andamento para as criptomoedas.

Apesar das suas desvantagens, ele continua a ser uma das criptomoedas mais populares e valiosas do mundo. Desde a sua criação em 2009, tem visto um aumento constante em sua adoção e aceitação em todo o mundo, com muitos comerciantes, instituições financeiras e empresas agora aceitando o Bitcoin como forma de pagamento. Além disso, a sua tecnologia subjacente, a blockchain, está sendo explorada e implementada em uma ampla gama de setores, incluindo finanças, saúde, imobiliário e logística, para citar apenas alguns exemplos. Esse interesse contínuo na blockchain pode levar a avanços significativos em muitas indústrias e mudar a forma como as transações e os processos são realizados. Embora ainda existam desafios a serem enfrentados, como a volatilidade do mercado e a falta de regulamentação, muitos acreditam que o Bitcoin e outras criptomoedas têm o potencial de revolucionar a economia global e o sistema financeiro tradicional.