BLACK MONKEES toca clássicos Rock no BROOKS Méier

Apresentando um repertório com músicas dos chamados “Dinossauros do Rock”, além de bandas dos anos 90, sábado, 10/03, a banda Black Monkees sobe ao palco do Brooks Pub Méier.

Com muita energia e o talento do cantor e guitarrista Jonas Miller eles vão tocar sucessos dos Beatles, Deep Purple, AC/DC, Oasis, Rolling Stones, Nirvana e mais. Sempre com estilo e animação Miller volta ao Brooks Méier onde vibra com a plateia.

– É um público incrível mesmo. Aqui no bairro o pessoal curte muito rock e a casa está fazendo sucesso. Vamos fazer o público cantar junto sábado – profetiza Jonas.

SERVIÇO

Banda BLACK MONKEES – Sábado, 10/03, a partir das 20h. Show 22h. Brooks Pub Méier – Rua Barão de São Borja, 11

Ingresso:R$ 15,00

Curso de Inglês para Negócios - Assine Já!