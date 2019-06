BLOCO NA RUA, NOVO SHOW DE NEY MATOGROSSO

O cantor faz única apresentação no dia 20 de julho com um repertório bem diversificado

Crédito: Divulgação

No dia 20 de julho, Ney Matogrosso chega ao Km de Vantagens Hall RJ com seu novo show Bloco na Rua, sucesso absoluto da crítica e do público.

A venda para o público em geral estará disponível a partir do dia 16 de maio de 2019. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Km de Vantagens Hall RJ. O show é realizado pela TIME FOR FUN.

Foram pouco mais de 5 anos ininterruptos à frente da turnê Atento aos sinais, projeto que passou pelos mais diferentes palcos e arrebatou plateias no Brasil e no exterior. Uma temporada longa até para os padrões de Ney Matogrosso que, como de costume nos últimos anos, testou e amadureceu o repertório antes de lançar CDs e DVD de Atento Aos Sinais.

Aos 77 anos Ney não para. Mais uma vez, o novo projeto começará nos palcos para só depois ganhar outros formatos. O repertório foi selecionado enquanto Ney excursionava com o show anterior e o seu critério não foi o ineditismo: “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, pontua Ney.

O set list revela a diversidade do repertório: “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme “Tatuagem” (DJ Dolores) ,“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e “Mulher Barriguda”, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo), são algumas das músicas escolhidas por Ney.

Duas canções foram pinçadas do compacto duplo Ney Matogrosso e Fagner, lançado em 1975: “Postal do Amor” (Fagner/Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e “Ponta do Lápis” (Clodô/Rodger Rogerio). Outros dois clássicos que Ney nunca havia cantado, “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) e “Feira Moderna” (Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant), também estão no roteiro.

O figurino, sempre aguardado com expectativa em se tratando de um show de Ney Matogrosso, foi criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura. Luiz Stein assina o cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo, com supervisão de Ney.

A banda afiada é a mesma que o acompanhou nos últimos 5 anos, reunindo Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

NEY MATOGROSSO – BLOCO NA RUA

KM DE VANTAGENS HALL RJ

Realização: TIME FOR FUN

Copatrocínio: Budweiser

Data: Sábado, 20 de julho de 2019

Horário: 22h

Local: Km de Vantagens Hall RJ –

Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca

Duração: Aproximadamente 1h40.

Capacidade: 3.148 pessoas.

Ingressos: de R$60 a R$380 (ver tabela completa).

Classificação etária: 12 a 14 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 15 anos em diante permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Estacionamento do Shopping: Carro: R$12,00 as primeiras 4 horas. R$2,50 por hora ou fração excedente. R$50,00 pernoite. Desistência: 10min / Moto: R$5,00 – preço único. R$20,00 pernoite. Desistência: 10min (só válido quando validado no estacionamento de motos). Das 17h às 20h não há período de desistência)

INGRESSOS:

SETOR ½ ENTRADA NORMAL MESA VIP R$ 190,00 R$ 380,00 MESA PALCO R$ 125,00 R$ 250,00 MESA CENTRAL R$ 110,00 R$ 220,00 MESA ESPECIAL R$ 90,00 R$ 180,00 MESA LATERAL R$ 60,00 R$ 120,00 CAMAROTE R$ 175,00 R$ 350,00 POLTRONA R$ 90,00 R$ 180,00

