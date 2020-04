Blogueira Sabryna Gasperi dá dicas de beleza, autocuidado e autoestima

Sabryna Gasperi, 21 anos, estudante de psicologia e de pedagogia, sempre amou testar produtos relacionados a beleza. Moradora de São Paulo desde a infância, em 2019 foi morar em Minas Gerais, por estar longe de seus amigos e com muito tempo livre, decidiu postar uma foto de um antes e depois sobre seu cabelo no Instagram, isso gerou muitos likes e comentários pedindo sugestões de produtos. A partir daí, percebeu que gostaria de publicar mais sobre o assunto e começou a investir nisso, comprando artigos de decoração para fazer fotos, estudando diversos perfis e postando com frequência.

Sabryna produz conteúdos com muito carinho e cuidado, postando somente sobre produtos que realmente foram testados por ela. “Comecei a publicar no Instagram e fui aprendendo sobre esse meio digital.

Comecei falando sobre o universo capilar (um dos meus maiores amores) e comecei a diversificar o conteúdo, foi nesse momento que percebi que poderia falar sobre tudo que eu gosto. Assim nasceu a ideia de ampliar o universo do Instagram, tudo baseado no desejo de dividir as minhas experiências”, comenta a blogueira.





“Como sou muito curiosa, me dediquei a estudar tudo sobre o Instagram e vi mais um espaço para investir, então comecei a me aprofundar sobre o papel do marketing nas redes sociais e junto com duas amigas que conheci no Instagram, criamos uma agência de Social Media, para assessorar outros criadores de conteúdo”, relata Sabryna.

O perfil do Instagram de Sabryna Gasperi é dedicado à todos que tem uma rotina de trabalho, estudos, casa e filhos, mas mesmo em meio à correria não deixam de se cuidar.

