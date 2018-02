BONDE DO BRASIL apresenta Forró Romântico no Mackenzie

O Sábado, 03 de março, vai ser ‘arretado’ e com clima de romance no Sport Mackenzie, do Méier (2269-0082). O FORROZÃO DO LOURO apresenta a banda BONDE DO BRASIL conhecida como o grupo de forró mais romântico do Brasil. Fernandes Rodrigues, Jonhson Souza e Gaby Lima dizem que vão mexer com o coração dos cariocas.

– Sempre somos recebidos com muito carinho no Rio de Janeiro e é impressionante com todos cantam nossas músicas, vai

ser um espetáculo emocionante – conta Gaby No show a Bonde do Brasil vai apresentar sucessos como “Te amo”, Atende o Telefone “Sem Você”, “Eu só queria te amar”, “Sentimento Lindo e mais. Abrindo a festa o cantor WASHINGTON BRASILEIRO vai tocar grandes sucessos do forró além de suas canções promovendo um grande ‘arrasta-pé’ no Mackenzie,

BONDE DO BRASIL – Sábado, 03/03, a partir das 22h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tels: 2269-0082 /– Ingresso: R$20,00 antecipado, na hora R$30,00

