Bondinho Pão de Açúcar celebra acessibilidade no Dia Internacional da Pessoa Com Deficiência

Nesta terça-feira, 03/12, o Bondinho Pão de Açúcar comemorou o Dia Internacional da Pessoa Com Deficiência, recebendo no parque as ONGs Amadinhos Down e o projeto Sorrindo RJ. Ao todo, 42 pessoas participaram da ação, que celebrou a inclusão e a acessibilidade em atrações turísticas.

O projeto Sorrindo RJ levou um grupo de 21 pessoas para o passeio. Sob a liderança da Flavia Fabres, o grupo é composto por autistas, sindrômicos e downs, como a Isabela de Oliveira, de 34 anos, que é autista, e teve a oportunidade de voltar ao Bondinho Pão de Açúcar depois de 24 anos. Para ela, o contato com a natureza foi um dos pontos mais agradáveis do passeio.

“Ver essas imagens da natureza e estar em contato com ela é muito importante, especialmente, para nós, pessoas com transtorno mentais”, conta Isabela, que é pintora e pretende reproduzir futuramente uma paisagem vista do parque. “Eu costumo tirar fotos dos lugares que visito, principalmente de paisagens naturais, para tentar pintá-los depois, usando a minha técnica”.

Integrante do grupo Amadinhos Down, Rodrigo, de 20 anos, portador de autismo, teve sua primeira experiência no parque. Sua mãe, Elizabete Braga, conta que se surpreendeu com o comportamento dele. “O Rodrigo tem um grau severo de autismo, o que, às vezes, o deixa muito fechado. Então, sempre evitei passeios como esse por medo da reação dele. Mas estou muito feliz em ver como ele está curtindo. A alegria dele me surpreendeu”, conta.

A ação, capitaneada pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), aconteceu em parques por todo o país. Estima-se que aproximadamente 15 mil pessoas, a maior parte delas crianças e jovens, por meio das instituições, compareçam às atividades até o dia 06/12.