Bondinho Pão de Açúcar comemora aniversário em ritmo de samba

Comemoração terá fim de semana com feira Carioquíssima e shows com Samba de Santa Clara e bloco Toda Forma de Amor

O Bondinho Pão de Açúcar, teleférico mais antigo em funcionamento em todo o mundo, vai completar mais um ano. Inaugurado em 1912, o bondinho carioca já soma mais de 48 milhões de visitantes e muitas histórias. Para a comemoração, o parque garante aos visitantes muito samba e bossa com o Samba de Santa Clara e o bloco Toda Forma de Amor, que se apresentarão nos dias 26 e 27 de outubro, respectivamente.

Durante todo o fim de semana, a comemoração terá ainda a feira Carioquíssima, a já tradicional feira amada pelos cariocas, que tem stands de gastronomia, moda e arte. No domingo, dia do aniversário, os visitantes serão surpreendidos com intervenções de artistas circenses ao longo do dia, além do tradicional parabéns com bolo. As atrações são abertas aos visitantes do Bondinho Pão de Açúcar. Para os cariocas e moradores do Rio, a entrada para o parque custa a metade do preço, com a promoção Carioca Maravilha.

Programação:



Sábado – dia 26/10

🔹 8h às 20h – Exposição Fio Que Nos Une – Espaço Galeria

🔹 10h às 20h – Feira Carioquíssima – gastronomia, moda, decoração e atividades infantis

🔹 16h – Samba de Santa Clara

Domingo – dia 27/10

🔹 8h às 20h – Exposição Fio Que Nos Une – Espaço Galeria

🔹 10h às 20h – Feira Carioquíssima – gastronomia, moda, decoração e atividades infantis

🔹 10h30 – Coral Diversus



11h – Parabéns e bolo

🔹 16h – Samba Toda Forma de Amor



SERVIÇO

Avenida Pasteur 520, Urca.

Dias 26 e 27 de outubro

Feira Carioquíssima – 26 e 27/10 – Das 10h às 20h

Samba de Santa Clara – 26/10 – 16h

Toda Forma de Amor – 27/10 – 16h

Ingressos Bondinho Pão de Açúcar (Site e autoatendimento) –

R$ 104,40 (inteira)

R$ 52,20 (meia)

www.bondinho.com

(21) 2546-8425