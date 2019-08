Bondinho Pão de Açúcar prepara ações para o Dia dos Pais

Atração terá música ao vivo e fotografia em família, para o fim de semana dedicados aos pais

O Dia dos Pais no Bondinho Pão de Açúcar será dedicado a criar memórias em família. Em parceria com a FTG, pais e filhos poderão tirar fotos com a paisagem do Pão de Açúcar ao fundo, vestidos de super-heróis.

Nos dias 10 e 11 de agosto, a partir das 10h da manhã, os 100 primeiros pais e filhos serão presenteados com uma foto com moldura, com a vista do Morro da Urca. Basta retirar o vale no local da foto e participar.

Música ao vivo no Pão de Açúcar

O restaurante Clássico Sunset Club, com vista privilegiada do alto do Pão de Açúcar, prepara um dia especial no domingo, com música ao vivo e cardápio especial para o Dia dos Pais: hambúrguer de picanha e baguete de filet mignon acompanhado de dose dupla de chopp.

A promoção de dose dupla vale para os papais que forem com seus filhos. Já a música ao vivo fica por conta da banda Marshall com muito rock, surf music e mpb, entre 13h e 18h.