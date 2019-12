Bondinho Pão de Açúcar recebe a exposição Infinito Particular

O Bondinho Pão de Açúcar apresenta entre os dias 2 e 15 de dezembro a exposição Infinito Particular. A mostra traz a público parte da coleção de Plínio Quintão Fróes, proprietário do Rio Scenarium, casa de artes, música e teatro, na histórica Rua do Lavradio, centro da cidade do Rio de Janeiro.

O grande destaque da exposição é a forma de “pão de açúcar”. O público poderá ver de perto o objeto que dá nome ao famoso parque turístico.

Usada nos engenhos de cana de açúcar e em fazendas, a obra feita por artesãos livres e escravizados de Minas Gerais, data do século XVIII.

Objetos e informações sobre o lugar que abriga a coleção: o Rio Scenarium, também estarão expostos ao olhar do visitante.

A exposição ficará aberta ao público do parque, no Espaço de Memória Cocuruto, Morro da Urca.

